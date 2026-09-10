Top.Mail.Ru
Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра Боулинг в коробке VIGA 50666

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 - фото 1
Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 - фото 1
  • Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
790 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391980
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
шар, кегли – 6 шт.
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х6
Вес, кг.
1.03

Описание товара Игра Боулинг в коробке VIGA 50666

Боулинг Viga Toys (Вига Тойс) – это игровой набор, который содержит 6 кегель и шар. Игра поможет развить ребенку координацию движений, познакомит с цветами и цифрами деревянные элементы набора хорошо отшлифованы. Набор безопасный для здоровья

Отзывы о товаре Игра Боулинг в коробке VIGA 50666




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
шар, кегли – 6 шт.
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Боулинг Viga Toys (Вига Тойс) – это игровой набор, который содержит 6 кегель и шар. Игра поможет развить ребенку координацию движений, познакомит с цветами и цифрами деревянные элементы набора хорошо отшлифованы. Набор безопасный для здоровья
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра Боулинг в коробке VIGA 50666 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...