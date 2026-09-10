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Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010

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Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 1
Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 2
Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 3
Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 1
  • Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 2
  • Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 3
  • Конструктор &quot;Геометрические фигуры&quot; VIGA 44010 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 230 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391938
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Конструктор
Размеры в упаковке, см
18х18х15
Вес, г.
800

Описание товара Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010

Дети соберут свой первый домик, замок, робота или ракету с кубиками от Viga Toys. Этот набор состоит из 60 деревянных блоков разных форм толщиной 2, 5 см. Комплект изготовлен в спокойных цветах с милыми рисунками. Набор кубиков будет интересен детям преддошкольного возраста от 2 лет.Кубики из серии PolarB идеально подходят для развития воображения, зрительно-моторной координации, изобретательности, мышления, любознательности. Играя с развивающими кубиками из дерева, ребенок научится строить, воспринимать пространство, различать цвета, творчески себя проявлять, повысит эмоциональное благополучие. Набор подходит для обучения и полезных игр в рамках методики Никитиных и реджио-педагогики.Кубики Viga Toys серии PolarB Деревянные блоки помогают ребенку в познании мира, дают возможность складывать разнообразные конструкции, развивать координацию глаза-руки. Эти деревянные игрушки приятные на ощупь за счет гладкой фактуры, скругленных краев и углов, веса. Кубики из дерева прочные, долговечные и натуральные. Их легко мыть.Как и все игрушки от Viga Toys, кубики соответствуют стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM

Отзывы о товаре Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Конструктор
Описание
Дети соберут свой первый домик, замок, робота или ракету с кубиками от Viga Toys. Этот набор состоит из 60 деревянных блоков разных форм толщиной 2, 5 см. Комплект изготовлен в спокойных цветах с милыми рисунками. Набор кубиков будет интересен детям преддошкольного возраста от 2 лет.Кубики из серии PolarB идеально подходят для развития воображения, зрительно-моторной координации, изобретательности, мышления, любознательности. Играя с развивающими кубиками из дерева, ребенок научится строить, воспринимать пространство, различать цвета, творчески себя проявлять, повысит эмоциональное благополучие. Набор подходит для обучения и полезных игр в рамках методики Никитиных и реджио-педагогики.Кубики Viga Toys серии PolarB Деревянные блоки помогают ребенку в познании мира, дают возможность складывать разнообразные конструкции, развивать координацию глаза-руки. Эти деревянные игрушки приятные на ощупь за счет гладкой фактуры, скругленных краев и углов, веса. Кубики из дерева прочные, долговечные и натуральные. Их легко мыть.Как и все игрушки от Viga Toys, кубики соответствуют стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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