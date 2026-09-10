Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 680 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х15
Вес, г.
563
Описание товара Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383
Деревянный конструктор VIGA в ведре идеально подойдет для малышей, кто любит строить и создавать что-то новое. В наборе 48 разных элементов: 4 колеса, отвертка, гаечный ключ, детали разных цветов и размеров, болтики и гаечки. С помощью этого конструктора малыш сможет не только собирать разнообразные конструкции, но и развить мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, логику и воображение.
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Бренд
Тип товара
Конструктор
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянный конструктор VIGA в ведре идеально подойдет для малышей, кто любит строить и создавать что-то новое. В наборе 48 разных элементов: 4 колеса, отвертка, гаечный ключ, детали разных цветов и размеров, болтики и гаечки. С помощью этого конструктора малыш сможет не только собирать разнообразные конструкции, но и развить мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, логику и воображение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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