Головоломка-лабиринт"Крокодил" в коробке VIGA VG50469
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%4 770 руб. 8 347 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
бизиборд, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х35х8
Вес, кг.
3
Описание товара Головоломка-лабиринт"Крокодил" в коробке VIGA VG50469
Настенный бизиборд в виде милого зверя с различными играми на панели. Сделан из качественной и прочной древесины. Идеальная игрушка для школ, детских садов, учебных центров, общественных детских зон и дома.
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Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
бизиборд, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Настенный бизиборд в виде милого зверя с различными играми на панели. Сделан из качественной и прочной древесины. Идеальная игрушка для школ, детских садов, учебных центров, общественных детских зон и дома.
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