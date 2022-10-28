Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
BaK4
Минимальная дистанция фокусировки
3
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х9
Вес, г.
800
Описание товара Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
Видеообзор на Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
BaK4
Минимальная дистанция фокусировки
3
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Видеообзор на Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Очень качественно сделанная труба, с неплохим штативом внутри. Так же имеется защитный чехол на липучках. Картинка контрастная, лучше чем у серии пионер марки вебер.
Недостатки:
Хотелось бы полноценной сумки для переноски этого инструмента.
Комментарий:
За эту цену аналогов с лучшими характеристиками, в продаже нет.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
Достоинства:
Очень качественно сделанная труба, с неплохим штативом внутри. Так же имеется защитный чехол на липучках. Картинка контрастная, лучше чем у серии пионер марки вебер.
Недостатки:
Хотелось бы полноценной сумки для переноски этого инструмента.
Комментарий:
За эту цену аналогов с лучшими характеристиками, в продаже нет.