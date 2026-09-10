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Софтбокс Godox P120H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox P120H

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Godox P120H - фото 1
  • Софтбокс Godox P120H - фото 2
  • Софтбокс Godox P120H - фото 3
  • Софтбокс Godox P120H - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391386
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
16-угольный параболический
Жаропрочный
Да
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х27х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Софтбокс Godox P120H

Godox P120H — глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см и глубиной 74,2 см, выполненный в жаростойкой версии для работы с мощными студийными вспышками. Серебристое внутреннее покрытие и два съёмных рассеивателя создают высокий коэффициент полезного действия и характерный мягкий, но контрастный и направленный светотеневой рисунок. Байонет Bowens обеспечивает высокую совместимость с различными осветителями.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox P120H




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
16-угольный параболический
Жаропрочный
Да
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Описание
Godox P120H — глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см и глубиной 74,2 см, выполненный в жаростойкой версии для работы с мощными студийными вспышками. Серебристое внутреннее покрытие и два съёмных рассеивателя создают высокий коэффициент полезного действия и характерный мягкий, но контрастный и направленный светотеневой рисунок. Байонет Bowens обеспечивает высокую совместимость с различными осветителями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox P120H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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