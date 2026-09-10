Софтбокс Godox P120H
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391386
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
16-угольный параболический
Жаропрочный
Да
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х27х8
Вес, кг.
2.7
Описание товара Софтбокс Godox P120H
Godox P120H — глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см и глубиной 74,2 см, выполненный в жаростойкой версии для работы с мощными студийными вспышками. Серебристое внутреннее покрытие и два съёмных рассеивателя создают высокий коэффициент полезного действия и характерный мягкий, но контрастный и направленный светотеневой рисунок. Байонет Bowens обеспечивает высокую совместимость с различными осветителями.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
16-угольный параболический
Жаропрочный
Да
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Godox P120H — глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см и глубиной 74,2 см, выполненный в жаростойкой версии для работы с мощными студийными вспышками. Серебристое внутреннее покрытие и два съёмных рассеивателя создают высокий коэффициент полезного действия и характерный мягкий, но контрастный и направленный светотеневой рисунок. Байонет Bowens обеспечивает высокую совместимость с различными осветителями.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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