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Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами

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Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 1
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 2
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 3
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 4
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 1
  • Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 2
  • Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 3
  • Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 4
  • Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391385
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х20х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами

Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150S, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 6060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150S, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 6060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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