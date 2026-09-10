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Картридж лазерный Cactus CS-TN116 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TN116 Black

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Картридж лазерный Cactus CS-TN116 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica Minolta
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для 164/165/184 /7718
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000 стр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390764
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica Minolta
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для 164/165/184 /7718
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000 стр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
950

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN116 Black

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Xerox производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества и проходят многоступенчатое тестирование перед отгрузкой с завода.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN116 Black




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica Minolta
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для 164/165/184 /7718
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000 стр
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Xerox производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества и проходят многоступенчатое тестирование перед отгрузкой с завода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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