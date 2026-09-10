Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%730 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 390308
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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х12
Вес, г.
508
Описание товара Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388
Интересная и динамичная игра на ловкость и меткость Набрось Кольцо от Полесье. В наборе: мишени, 4 кольца. Игра для всех возрастов. Набор в разобранном виде, собирается легко, компактно хранится.
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Бренд
Полесье
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Интересная и динамичная игра на ловкость и меткость Набрось Кольцо от Полесье. В наборе: мишени, 4 кольца. Игра для всех возрастов. Набор в разобранном виде, собирается легко, компактно хранится.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
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