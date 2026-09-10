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Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388

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Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 1
Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 2
Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 3
Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 4
Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 5
Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 1
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 2
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 3
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 4
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 5
  • Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
730 руб.  1 428 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390308
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х12
Вес, г.
508

Описание товара Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388

Интересная и динамичная игра на ловкость и меткость Набрось Кольцо от Полесье. В наборе: мишени, 4 кольца. Игра для всех возрастов. Набор в разобранном виде, собирается легко, компактно хранится.

Отзывы о товаре Настольная игра Полесье Игра Набрось кольцо 41388




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Интересная и динамичная игра на ловкость и меткость Набрось Кольцо от Полесье. В наборе: мишени, 4 кольца. Игра для всех возрастов. Набор в разобранном виде, собирается легко, компактно хранится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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