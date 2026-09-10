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Толщиномер CONDTROL Paint Сheck купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Толщиномер CONDTROL Paint Сheck

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Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 4
Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 5
Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 1
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 2
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 3
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 4
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 5
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389081
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
11.2
Высота, см
6.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х18х11
Вес, г.
100

Описание товара Толщиномер CONDTROL Paint Сheck

Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм. Комбинированный принцип измерения. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах. Быстрая калибровка. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор. Удобная работа. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
11.2
Высота, см
6.9
Страна производитель
Китай
Описание
Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм. Комбинированный принцип измерения. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах. Быстрая калибровка. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор. Удобная работа. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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