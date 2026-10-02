Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL
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Характеристики
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х17
Вес, кг.
2
Описание товара Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL
Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д. Результаты измерений отображаются на счетчике. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение. Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.
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Бренд
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д. Результаты измерений отображаются на счетчике. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение. Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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