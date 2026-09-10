Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389067
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2
Уникальный по своей конструкции аксессуар от CONDTROL. Это полноценный штатив, высотой 120 см, трансформируемый в распорную штангу высотой 360 см. В комплект поставки также входит крепление Krab CONDTROL, позволяющее свободно крепить лазерные нивелиры CONDTROL на любой высоте.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитНивелирная рейка CONDTROL TS 4M
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитИзмерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвимет...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитПриемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитТелескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитПриемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор ...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитРаспорная штанга-штатив CONDTROL Pillar
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитДорожное колесо WheelTronic CONDTROL
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитИзмерительное колесо (курвиметр) с металлическим шасси и рукоятк...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитШтатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитШтатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитЭлевационный штатив HD200 CONDTROL
Уникальный по своей конструкции аксессуар от CONDTROL. Это полноценный штатив, высотой 120 см, трансформируемый в распорную штангу высотой 360 см. В комплект поставки также входит крепление Krab CONDTROL, позволяющее свободно крепить лазерные нивелиры CONDTROL на любой высоте.
Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2