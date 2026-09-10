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Картридж Xerox 013R00591 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Xerox 013R00591

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Картридж Xerox 013R00591
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WorkCentre 5325/ WorkCentre 5330/ WorkCentre 5335
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
90000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388977
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WorkCentre 5325/ WorkCentre 5330/ WorkCentre 5335
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
90000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х19
Вес, кг.
3

Описание товара Картридж Xerox 013R00591

Картридж Netproduct 013R00591 для Xerox WC 5325/5330/35, 90K N-013R00591.

Отзывы о товаре Картридж Xerox 013R00591




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WorkCentre 5325/ WorkCentre 5330/ WorkCentre 5335
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
90000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Netproduct 013R00591 для Xerox WC 5325/5330/35, 90K N-013R00591.
Самовывоз
Доставка
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Картридж Xerox 013R00591 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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