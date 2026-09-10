Картридж струйный HP 982X (T0B27A) голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
765, 780, 785
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х5
Вес, г.
400
Описание товара Картридж струйный HP 982X (T0B27A) голубой
Высокое, профессиональное качество цветной печати по выгодной цене. Оригинальные картриджи HP PageWide обеспечивают надежную, качественную и экономичную печать, соответствующую всем требованиям бизнеса. Удобные в использовании оригинальные картриджи HP PageWide для надежной, качественной и экономичной печати в бизнес-организациях. Вы можете быть уверены в качестве печати благодаря картриджам, разработанным специально для принтеров и МФУ HP.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
765, 780, 785
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Высокое, профессиональное качество цветной печати по выгодной цене. Оригинальные картриджи HP PageWide обеспечивают надежную, качественную и экономичную печать, соответствующую всем требованиям бизнеса. Удобные в использовании оригинальные картриджи HP PageWide для надежной, качественной и экономичной печати в бизнес-организациях. Вы можете быть уверены в качестве печати благодаря картриджам, разработанным специально для принтеров и МФУ HP.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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