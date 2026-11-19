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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386468
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Описание товара Микрофон петличный Saramonic SR-XMS2
Всенаправленный микрофон для цифровых зеркальных камер и видеокамер с Saramonic является ненавязчивым, пойти куда - нибудь решение для добавления высококачественного аудио вариант к существующей Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, или любое другое устройство с 1/8 микрофонный вход. Его можно использовать для записи звука в нескольких средах с четкостью и чувствительностью, обеспечивая естественный звук без использования громоздкого микрофона. SR-XM1 - это электретный конденсаторный микрофон, который не требует батареи и может подключаться непосредственно к записывающему устройству, микшеру или портативному устройству. Он весит менее 1 унции, достаточно маленький и легкий, чтобы поместиться в кармане рубашки. Благодаря гибкой многонаправленной головке SR-XM1 подходит для музыкантов, журналистов и любой другой записи. Ветровое стекло из пеноматериала также включено.
Всенаправленный микрофон для цифровых зеркальных камер и видеокамер с Saramonic является ненавязчивым, пойти куда - нибудь решение для добавления высококачественного аудио вариант к существующей Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, или любое другое устройство с 1/8 микрофонный вход. Его можно использовать для записи звука в нескольких средах с четкостью и чувствительностью, обеспечивая естественный звук без использования громоздкого микрофона. SR-XM1 - это электретный конденсаторный микрофон, который не требует батареи и может подключаться непосредственно к записывающему устройству, микшеру или портативному устройству. Он весит менее 1 унции, достаточно маленький и легкий, чтобы поместиться в кармане рубашки. Благодаря гибкой многонаправленной головке SR-XM1 подходит для музыкантов, журналистов и любой другой записи. Ветровое стекло из пеноматериала также включено.
Микрофон петличный Saramonic SR-XMS2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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