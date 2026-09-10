Микрофон Saramonic SR-MV7000
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Характеристики
Описание товара Микрофон Saramonic SR-MV7000
Является конденсаторным микрофон XLR & USB, который может быть использован для захвата аудио с компьютера, большинством USB-устройств, C XLR предусилителями и аудио картами с + 48В фантомным питанием. Он имеет два выхода: один 5-контактный выходной разъем XLR с 5-контактным XLR выходом на два трёх контактных кабеля XLR в комплекте, который можно использовать для подключения к профессиональным аудиоустройствам, таким как аудиомикшер, другой - выход USB-C разъем, с выходными кабелями USB-C - USB-A / C для подключения к компьютерам и другим устройствам. А 4 варианта захвата, фильтр низких частот, настраиваемая регулировка усиления и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников помогут вам получить идеальный звук для записи, конференции, интервью, прямой трансляции и т. д. Имеет внутреннюю резьбу 5/8 ? в нижней части устройства, что дает вам различные варианты установки на штатив, стойку «журавль» и многое другое.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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