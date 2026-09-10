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Микрофон Saramonic SR-MV7000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Saramonic SR-MV7000

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Микрофон Saramonic SR-MV7000 - фото 1
Микрофон Saramonic SR-MV7000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Длина кабеля, м
1.2
  • Микрофон Saramonic SR-MV7000 - фото 1
  • Микрофон Saramonic SR-MV7000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386458
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
114
Комплектация
микрофон, аксесуары, документация, упаковка
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-36 дБ ± 3 дБ при 1 кГц
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Микрофон Saramonic SR-MV7000

Является конденсаторным микрофон XLR & USB, который может быть использован для захвата аудио с компьютера, большинством USB-устройств, C XLR предусилителями и аудио картами с + 48В фантомным питанием. Он имеет два выхода: один 5-контактный выходной разъем XLR с 5-контактным XLR выходом на два трёх контактных кабеля XLR в комплекте, который можно использовать для подключения к профессиональным аудиоустройствам, таким как аудиомикшер, другой - выход USB-C разъем, с выходными кабелями USB-C - USB-A / C для подключения к компьютерам и другим устройствам. А 4 варианта захвата, фильтр низких частот, настраиваемая регулировка усиления и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников помогут вам получить идеальный звук для записи, конференции, интервью, прямой трансляции и т. д. Имеет внутреннюю резьбу 5/8 ? в нижней части устройства, что дает вам различные варианты установки на штатив, стойку «журавль» и многое другое.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-MV7000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
114
Комплектация
микрофон, аксесуары, документация, упаковка
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-36 дБ ± 3 дБ при 1 кГц
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Является конденсаторным микрофон XLR & USB, который может быть использован для захвата аудио с компьютера, большинством USB-устройств, C XLR предусилителями и аудио картами с + 48В фантомным питанием. Он имеет два выхода: один 5-контактный выходной разъем XLR с 5-контактным XLR выходом на два трёх контактных кабеля XLR в комплекте, который можно использовать для подключения к профессиональным аудиоустройствам, таким как аудиомикшер, другой - выход USB-C разъем, с выходными кабелями USB-C - USB-A / C для подключения к компьютерам и другим устройствам. А 4 варианта захвата, фильтр низких частот, настраиваемая регулировка усиления и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников помогут вам получить идеальный звук для записи, конференции, интервью, прямой трансляции и т. д. Имеет внутреннюю резьбу 5/8 ? в нижней части устройства, что дает вам различные варианты установки на штатив, стойку «журавль» и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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