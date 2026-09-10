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Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini

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Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 1
Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 2
Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 3
Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 4
Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 1
  • Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 2
  • Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 3
  • Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 4
  • Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386445
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini

Легкий микрофон Saramonic SmartMic Di Mini UC представляет собой высококачественный направленный конденсаторный микрофон для смартфонов под управлением Android с разъемом USB Type C. Предусмотрен надежный механизм крепления микрофона к смартфону, поролоновая ветрозащита и разъем для наушников 3,5 мм.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Описание
Легкий микрофон Saramonic SmartMic Di Mini UC представляет собой высококачественный направленный конденсаторный микрофон для смартфонов под управлением Android с разъемом USB Type C. Предусмотрен надежный механизм крепления микрофона к смартфону, поролоновая ветрозащита и разъем для наушников 3,5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic SmartMic UC Mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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