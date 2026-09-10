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Штативная головка Manfrotto MH496-BH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto MH496-BH

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Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 4
Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 5
Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 6
Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 4
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 5
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 6
  • Штативная головка Manfrotto MH496-BH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385399
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
400

Описание товара Штативная головка Manfrotto MH496-BH

Оригинальная штативная голова Manfrotto MH496-BH. Для всех фотографов-любителей, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову, 496 алюминиевая шаровая голова обеспечивает быстрое и точноепозиционирование камеры. Голова 496 Center Ball Head идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и простое решение, которое помогает точно выстраивать кадр. Эта штативная голова изготовлена xxиз высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для DSLR среднего уровня. Эта продвинутая шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий, независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки. На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены без необходимости разбора на компоненты. Конструкция головы 496 Center Ball Head делает ее как чрезвычайно простой в установке, так и надежной в любой конфигурации.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MH496-BH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная штативная голова Manfrotto MH496-BH. Для всех фотографов-любителей, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову, 496 алюминиевая шаровая голова обеспечивает быстрое и точноепозиционирование камеры. Голова 496 Center Ball Head идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и простое решение, которое помогает точно выстраивать кадр. Эта штативная голова изготовлена xxиз высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для DSLR среднего уровня. Эта продвинутая шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий, независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки. На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены без необходимости разбора на компоненты. Конструкция головы 496 Center Ball Head делает ее как чрезвычайно простой в установке, так и надежной в любой конфигурации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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