Защитная пленка Kenko для Nikon D7200/D7100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитная пленка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384222
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защитная пленка
Совместимость
Nikon D7200/D7100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Защитная пленка Kenko для Nikon D7200/D7100
Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков.
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Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Защитная пленка Kenko для Nikon D7200/D7100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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