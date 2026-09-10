Защитная пленка Kenko 3,5 для видеокамер Canon
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Характеристики
Описание товара Защитная пленка Kenko 3,5 для видеокамер Canon
Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков. Механизм наклейки пленки прост и удобен, её без труда можно наклеить на поверхность дисплея. Защитная пленка Kenko для ЖК-дисплея с антибликовым эффектом представляет собой базовый слой с нанесенным на его поверхность твердым образующим слоем с многослойным диэлектрическим просветлением. Твердый слой имеет показатель твердости 3H, что является лучшим показателем в мире. Благодаря многослойному диэлектрическому просветлению два вида отраженных световых волн перекрывают друг друга, снижая при этом бликование на внешней поверхности пленки и в то же время пропуская выходящий свет с обратной стороны. Если смотреть на дисплей, защищенный пленкой Kenko, то отражения внешних предметов практически не видно, при этом изображение не теряет яркости и четкости. Разница двух видов просветления в том, что сухое просветление имеет более высокие показатели светопропускания. В производстве защитных пленок применяются 2 вида просветления: мокрое и сухое. Защитная пленка Kenko использует сухое просветление, тогда как другие японские производители используют мокрое. Сухое просветление представляет собой слой из микрочастиц железа, нанесенных на поверхность пленки. Мокрое просветление представляет собой напыление веществ, растворенных в особой жидкости. Структура просветления защитной пленки Kenko включает 4 слоя: 1 твердый образующий слой + 2 слоя из микрочастиц железа + 1 грязезащитный слой. При этом грязезащитный слой представляет собой автономную структуру.
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