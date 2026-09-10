Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Размер
12х30 см
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Размер
12х30 см
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633
Чехол из Микрофибры Giotto’s используется для хранения электроники малого размера, линз и драгоценностей. Служит для предохранения от отпечатков пальцев, пятен, грязи и пыли на поверхностях. Препятствует затиранию.
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Чехол из Микрофибры Giotto’s используется для хранения электроники малого размера, линз и драгоценностей. Служит для предохранения от отпечатков пальцев, пятен, грязи и пыли на поверхностях. Препятствует затиранию.
Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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