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Трос страховочный Avenger C155-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трос страховочный Avenger C155-01

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Трос страховочный Avenger C155-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система крепления
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383918
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Система крепления
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
2

Описание товара Трос страховочный Avenger C155-01

Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения. Комплектуется надежным фиксирующим карабином.

Отзывы о товаре Трос страховочный Avenger C155-01




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Система крепления
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения. Комплектуется надежным фиксирующим карабином.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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