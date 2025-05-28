Автоакустика Hertz CK 165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%19 600 руб. 27 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 382853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
95
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Автоакустика Hertz CK 165
Автомобильная акустическая система Hertz Cento CK 165 из “сотой” серии Cento заменяет соответствующую модель серии Energy.5 с индексом ESK предлагая в том же самом ценовом диапазоне еще более совершенные технические характеристики и качество звучания. Комплект включает в себя НЧ/СЧ динамик C 165, твитер C 26 и кроссовер ССХ 2. Допустимая мощность (продолж./пик.) 95 / 285 Вт. Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м. Диапазон частот 55 - 22500 Гц.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Автомобильная акустическая система Hertz Cento CK 165 из “сотой” серии Cento заменяет соответствующую модель серии Energy.5 с индексом ESK предлагая в том же самом ценовом диапазоне еще более совершенные технические характеристики и качество звучания. Комплект включает в себя НЧ/СЧ динамик C 165, твитер C 26 и кроссовер ССХ 2. Допустимая мощность (продолж./пик.) 95 / 285 Вт. Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м. Диапазон частот 55 - 22500 Гц.
Достоинства:
Комментарий:
колонки не плохие , все устраивает, говорят недельку им еще надо чтобы заиграть .
Достоинства:
Комментарий:
еще не ставил но уверен будут пушка !!!
Достоинства:
Комментарий:
Установка колонок , заняла минут 15-20 подключил , и услышал звучание намного лучше штатных , подключу перед и посмотрим как в комплексе звучат . Пока доволен !
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, работают как надо! саветую!
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные, но на одном динамике, если смотреть с торца, магнит прилегает к корзине криво - с одной стороны щель. Поставлю - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
на внешний вид отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,рекомендую,с усилком вообще огонь
Достоинства:
Комментарий:
колонки очень хорошие огромное спасибо прадавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, брал по рейтингу- не ошибся. Звуковое давления выдает отличное.
Достоинства:
Комментарий:
звук то что надо скалы даже круто
Автоакустика Hertz CK 165 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Hertz CK 165
Достоинства:
Комментарий:
колонки не плохие , все устраивает, говорят недельку им еще надо чтобы заиграть .
Достоинства:
Комментарий:
еще не ставил но уверен будут пушка !!!
Достоинства:
Комментарий:
Установка колонок , заняла минут 15-20 подключил , и услышал звучание намного лучше штатных , подключу перед и посмотрим как в комплексе звучат . Пока доволен !
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, работают как надо! саветую!
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные, но на одном динамике, если смотреть с торца, магнит прилегает к корзине криво - с одной стороны щель. Поставлю - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
на внешний вид отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,рекомендую,с усилком вообще огонь
Достоинства:
Комментарий:
колонки очень хорошие огромное спасибо прадавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, брал по рейтингу- не ошибся. Звуковое давления выдает отличное.
Достоинства:
Комментарий:
звук то что надо скалы даже круто