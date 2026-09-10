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Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta

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Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381763
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
32х19х10
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta

NV Print (аналог Samsung CLT-M409S) Magenta для CLP-310/310N/315 1000k- это высококлассный картридж, который обеспечит Вам превосходную по качеству печать. Достаточно большой объем чернил увеличивает ресурс картриджа и позволяет напечатать много страниц. Картридж очень прост в установке и этот процесс не займет много времени. Также стоит отметить, что расходуются чернила очень экономно, что избавит Вас от необходимости частой замены картриджа. Нельзя не отметить и высокое качество исполнения, отличающее данный картридж, который является отличным решением для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
NV Print (аналог Samsung CLT-M409S) Magenta для CLP-310/310N/315 1000k- это высококлассный картридж, который обеспечит Вам превосходную по качеству печать. Достаточно большой объем чернил увеличивает ресурс картриджа и позволяет напечатать много страниц. Картридж очень прост в установке и этот процесс не займет много времени. Также стоит отметить, что расходуются чернила очень экономно, что избавит Вас от необходимости частой замены картриджа. Нельзя не отметить и высокое качество исполнения, отличающее данный картридж, который является отличным решением для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный NV Print NV-CLTM409SM Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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