Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380894
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.55х0.42х0.38
Вес, кг.
7.5
Описание товара Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294
Компактный многофункциональный прибор поможет быстро привести в порядок одежду, удалить складки, устранить неприятный запах. Благодаря высокой мощности и температуре пара в 105 °, этот отпариватель для одежды устраняет быстро и без усилий любые замятости.
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Компактный многофункциональный прибор поможет быстро привести в порядок одежду, удалить складки, устранить неприятный запах. Благодаря высокой мощности и температуре пара в 105 °, этот отпариватель для одежды устраняет быстро и без усилий любые замятости.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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