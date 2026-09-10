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Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294

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Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 1
Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 2
Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 3
Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 1
  • Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 2
  • Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 3
  • Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380894
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Отпариватель
Размеры в упаковке, м
1.55х0.42х0.38
Вес, кг.
7.5

Описание товара Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294

Компактный многофункциональный прибор поможет быстро привести в порядок одежду, удалить складки, устранить неприятный запах. Благодаря высокой мощности и температуре пара в 105 °, этот отпариватель для одежды устраняет быстро и без усилий любые замятости.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Bort Comfort + Black Edition 93411294




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Отпариватель
Описание
Компактный многофункциональный прибор поможет быстро привести в порядок одежду, удалить складки, устранить неприятный запах. Благодаря высокой мощности и температуре пара в 105 °, этот отпариватель для одежды устраняет быстро и без усилий любые замятости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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