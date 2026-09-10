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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379798
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
7–45
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х35
Вес, кг.
5.76

Описание товара Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный

Levenhuk ZOOM 1T – тринокулярный микроскоп для прикладных работ. Большое рабочее расстояние позволяет использовать его для изучения крупных объектов: минералов, механизмов, ювелирных изделий и многого другого. Микроскоп сделан из металла, он прочный и долговечный, а благодаря стеклянной оптике передает изображение высокой четкости. Его можно порекомендовать для профессиональной работы специалистов разных сфер, а также для домашнего хобби. Тринокулярная насадка – это возможность в один момент времени вести визуальные наблюдения и записывать исследования в фото- или видеоформате. Для этого потребуется дооснастить микроскоп цифровой камерой (нет в комплекте поставки), для установки которой используется отдельная окулярная трубка. Камера пригодится и для проведения презентаций и семинаров. В базовой же комплектации Levenhuk ZOOM 1T – это микроскоп для прикладных работ, позволяющий точно настраивать увеличение оптики. В нем установлен панкратический объектив и предусмотрена грубая настройка резкости.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
7–45
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk ZOOM 1T – тринокулярный микроскоп для прикладных работ. Большое рабочее расстояние позволяет использовать его для изучения крупных объектов: минералов, механизмов, ювелирных изделий и многого другого. Микроскоп сделан из металла, он прочный и долговечный, а благодаря стеклянной оптике передает изображение высокой четкости. Его можно порекомендовать для профессиональной работы специалистов разных сфер, а также для домашнего хобби. Тринокулярная насадка – это возможность в один момент времени вести визуальные наблюдения и записывать исследования в фото- или видеоформате. Для этого потребуется дооснастить микроскоп цифровой камерой (нет в комплекте поставки), для установки которой используется отдельная окулярная трубка. Камера пригодится и для проведения презентаций и семинаров. В базовой же комплектации Levenhuk ZOOM 1T – это микроскоп для прикладных работ, позволяющий точно настраивать увеличение оптики. В нем установлен панкратический объектив и предусмотрена грубая настройка резкости.
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Доставка
Отзывы


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