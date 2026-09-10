Увлажнитель воздуха Sharp KC-G51RW
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379515
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Характеристики
Вес, кг.
9.2
Описание товара Увлажнитель воздуха Sharp KC-G51RW
Увлажнитель воздуха Sharp KC-G51RW - это очиститель воздуха с функцией увлажнения, который поможет избавиться от бытовой пыли и содержащихся в ней вредных примесей, устранит неприятные запахи и статическое электричество. Прибор эффективен в небольших помещениях бытового, коммерческого или офисного назначения площадью до 38 м2. Устройство имеет несколько режимов работы, включая автоматический, так называемый Умный режим. Климатический комплекс оснащен тремя фильтрами, которые эффективно устраняют пыль, газ и запахи.
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Увлажнитель воздуха Sharp KC-G51RW - это очиститель воздуха с функцией увлажнения, который поможет избавиться от бытовой пыли и содержащихся в ней вредных примесей, устранит неприятные запахи и статическое электричество. Прибор эффективен в небольших помещениях бытового, коммерческого или офисного назначения площадью до 38 м2. Устройство имеет несколько режимов работы, включая автоматический, так называемый Умный режим. Климатический комплекс оснащен тремя фильтрами, которые эффективно устраняют пыль, газ и запахи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха Sharp KC-G51RW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 48280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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