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Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
галогенная
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378065
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
115х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х27
Вес, кг.
4.94

Описание товара Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный

Levenhuk 500B – это лабораторный микроскоп с бинокулярной насадкой и ахроматической оптикой. В нем используется галогенное освещение, которое хорошо подходит для изучения окрашенных образцов. Возможности микроскопа будут интересны микробиологам, медикам, орнитологам, ветеринарам, биохимикам и другим специалистам. Микроскоп можно использовать и для учебных целей в высших учебных заведениях. Наблюдения ведутся в светлом поле. Бинокулярная насадка имеет небольшой наклон, что делает длительную работу с микроскопом более удобной. При необходимости насадку можно разворачивать в любую сторону – доступны все 360°. Широкопольные окуляры дают хороший обзор и обеспечивают 10-кратное приближение. Четыре ахроматических объектива передают контрастное и «живое» изображение, позволяя рассматривать мелкие структуры. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат. Объективы 40х и 100х снабжены пружинящими оправами передней линзы, 100-кратный объектив можно использовать для иммерсионных наблюдений.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
115х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk 500B – это лабораторный микроскоп с бинокулярной насадкой и ахроматической оптикой. В нем используется галогенное освещение, которое хорошо подходит для изучения окрашенных образцов. Возможности микроскопа будут интересны микробиологам, медикам, орнитологам, ветеринарам, биохимикам и другим специалистам. Микроскоп можно использовать и для учебных целей в высших учебных заведениях. Наблюдения ведутся в светлом поле. Бинокулярная насадка имеет небольшой наклон, что делает длительную работу с микроскопом более удобной. При необходимости насадку можно разворачивать в любую сторону – доступны все 360°. Широкопольные окуляры дают хороший обзор и обеспечивают 10-кратное приближение. Четыре ахроматических объектива передают контрастное и «живое» изображение, позволяя рассматривать мелкие структуры. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат. Объективы 40х и 100х снабжены пружинящими оправами передней линзы, 100-кратный объектив можно использовать для иммерсионных наблюдений.
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