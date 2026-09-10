Бинокль Veber ED-R 8x42 WP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
900
Описание товара Бинокль Veber ED-R 8x42 WP
Veber ED-R 8x42 WP – бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 42 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения.
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Veber ED-R 8x42 WP – бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 42 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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