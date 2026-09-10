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Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные Hyundai HYS-KG221

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Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 1
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 2
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 3
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 4
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 5
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 1
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 2
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 3
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 4
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 5
  • Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377546
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
Конструкция
платформа
Страна производства
Республика Корея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х2
Вес, г.
433

Описание товара Весы кухонные Hyundai HYS-KG221

Весы кухонные Hyundai HYS-KG221- это незаменимый помощник на кухне. Точность измерений весов достигает максимума, ведь погрешность всего лишь 1 г.

Отзывы о товаре Весы кухонные Hyundai HYS-KG221




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Развернуть
Предел взвешивания, кг
5
Конструкция
платформа
Страна производства
Республика Корея
Страна производитель
Китай
Описание
Весы кухонные Hyundai HYS-KG221- это незаменимый помощник на кухне. Точность измерений весов достигает максимума, ведь погрешность всего лишь 1 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные Hyundai HYS-KG221 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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