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Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag

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Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377217
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Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
110
Дополнительно
крепление магнит
Особенности
всенаправленная
Ширина, см
9.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, кг.
1

Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag

Автомобильная магнитная антенна СВ 100 MAG (OPTIM) СиБи-диапазона. Диаметр основания 92 мм.

Отзывы о товаре Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag




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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
110
Дополнительно
крепление магнит
Особенности
всенаправленная
Ширина, см
9.2
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильная магнитная антенна СВ 100 MAG (OPTIM) СиБи-диапазона. Диаметр основания 92 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна автомобильная Optim CB-100 Mag - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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