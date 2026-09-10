Антенна автомобильная Optim CB-50 DB Mag
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
68
Дополнительно
диапазон частот - 26.2-27.8 МГц
Особенности
100 Вт
Ширина, см
14.5
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-50 DB Mag
Антенна автомобильная на магнитном основании предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
68
Дополнительно
диапазон частот - 26.2-27.8 МГц
Особенности
100 Вт
Ширина, см
14.5
Антенна автомобильная на магнитном основании предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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