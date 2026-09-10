Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ8
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект установочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377187
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х24х9
Вес, г.
750
Описание товара Установочный набор Ural МОЛОТ К4-МТ8
Высокая перегрузочная способность силовых и акустических кабелей. Высококачественные жилы из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). Гибкая термостостойкая изоляция. Удобен для монтажа (протяжки). Надежные и защищенные от коррозии и перепадов температур аксессуары.
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Высокая перегрузочная способность силовых и акустических кабелей. Высококачественные жилы из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). Гибкая термостостойкая изоляция. Удобен для монтажа (протяжки). Надежные и защищенные от коррозии и перепадов температур аксессуары.
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