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Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная)

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Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 1
Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 2
Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 1
  • Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 2
  • Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 010 руб.  6 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369602
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х38х17
Вес, кг.
3.13

Описание товара Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная)

Снежана праздничная 2, современный образ куклы. Кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. Игра с куклой в красивой одежде приучает детей к аккуратности, формирует чувство стиля.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная)




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Снежана праздничная 2, современный образ куклы. Кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. Игра с куклой в красивой одежде приучает детей к аккуратности, формирует чувство стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла ВЕСНА В3729/о Снежана праздничная 2 (озвученная) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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