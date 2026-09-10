Кукла ВЕСНА В3724/о Инна модница 1 (озвученная)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3724/о Инна модница 1 (озвученная)
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Инна модница - это обновлённый, современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.
Кукла одета в трикотажное отрезное по линии талии платье с длинным рукавом. По талии - отделка лентой с бантом. На ножках - туфельки-балетки.
Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка. Прекрасно прошитые волосы из качественного нейлона похожи на натуральные, их можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
Рост куклы - 43 см.
Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Кукла произносит следующие фразы:
Привет! Давай потанцуем.
Я люблю музыку.
Возьми меня за ручки.
Покружись со мной.
Как здорово!
А сейчас спой мне песенку.
А другую песенку...
Мне очень нравится!
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Инна модница - это обновлённый, современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.
Кукла одета в трикотажное отрезное по линии талии платье с длинным рукавом. По талии - отделка лентой с бантом. На ножках - туфельки-балетки.
Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка. Прекрасно прошитые волосы из качественного нейлона похожи на натуральные, их можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
Рост куклы - 43 см.
Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Кукла произносит следующие фразы:
Привет! Давай потанцуем.
Я люблю музыку.
Возьми меня за ручки.
Покружись со мной.
Как здорово!
А сейчас спой мне песенку.
А другую песенку...
Мне очень нравится!
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