Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Прелестный зеленоглазый малыш Весна придется по душе не только детям, но и родителям. Кроха выглядит как настоящий младенец с милым личиком и пухлыми щечками. На нем кофточка, шапочка и ползунки из мягкой и приятной на ощупь флисовой ткани.
Кукла покорит сердце любой девочки! Обаятельный внешний вид и прелестные одежки вызывают только самые добрые и положительные эмоции. Тело малютки выполнено из эластичного винила, приятного на ощупь, его так и тянет обнять и прижать к себе. У малыша нет звукового устройства, у него вставные не закрывающиеся глазки и рельефный кукольный паричок. Его можно купать, сажать, укладывать спать, переодевать.
Высота куклы: 30 см.
Куклы Весна производятся на российской фабрике из нетоксичных, безопасных для детей материалов. Они отличаются высоким качеством, проработанностью деталей и гармоничными пропорциями тела.
Игра с очаровательными малютками поможет развить мелкую моторику, а возможность менять костюмчики формирует эстетический вкус. Милая игрушка станет лучшим другом для девочки и научит ребенка доброте и заботе о близких.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Прелестный зеленоглазый малыш Весна придется по душе не только детям, но и родителям. Кроха выглядит как настоящий младенец с милым личиком и пухлыми щечками. На нем кофточка, шапочка и ползунки из мягкой и приятной на ощупь флисовой ткани.
Кукла покорит сердце любой девочки! Обаятельный внешний вид и прелестные одежки вызывают только самые добрые и положительные эмоции. Тело малютки выполнено из эластичного винила, приятного на ощупь, его так и тянет обнять и прижать к себе. У малыша нет звукового устройства, у него вставные не закрывающиеся глазки и рельефный кукольный паричок. Его можно купать, сажать, укладывать спать, переодевать.
Высота куклы: 30 см.
Куклы Весна производятся на российской фабрике из нетоксичных, безопасных для детей материалов. Они отличаются высоким качеством, проработанностью деталей и гармоничными пропорциями тела.
Игра с очаровательными малютками поможет развить мелкую моторику, а возможность менять костюмчики формирует эстетический вкус. Милая игрушка станет лучшим другом для девочки и научит ребенка доброте и заботе о близких.
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