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Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик

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Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 370 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369495
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
727

Описание товара Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Прелестный зеленоглазый малыш Весна придется по душе не только детям, но и родителям. Кроха выглядит как настоящий младенец с милым личиком и пухлыми щечками. На нем кофточка, шапочка и ползунки из мягкой и приятной на ощупь флисовой ткани.

Кукла покорит сердце любой девочки! Обаятельный внешний вид и прелестные одежки вызывают только самые добрые и положительные эмоции. Тело малютки выполнено из эластичного винила, приятного на ощупь, его так и тянет обнять и прижать к себе. У малыша нет звукового устройства, у него вставные не закрывающиеся глазки и рельефный кукольный паричок. Его можно купать, сажать, укладывать спать, переодевать.

Высота куклы: 30 см.

Куклы Весна производятся на российской фабрике из нетоксичных, безопасных для детей материалов. Они отличаются высоким качеством, проработанностью деталей и гармоничными пропорциями тела.

Игра с очаровательными малютками поможет развить мелкую моторику, а возможность менять костюмчики формирует эстетический вкус. Милая игрушка станет лучшим другом для девочки и научит ребенка доброте и заботе о близких.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В2188 Малыш 4 мальчик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Прелестный зеленоглазый малыш Весна придется по душе не только детям, но и родителям. Кроха выглядит как настоящий младенец с милым личиком и пухлыми щечками. На нем кофточка, шапочка и ползунки из мягкой и приятной на ощупь флисовой ткани.

Кукла покорит сердце любой девочки! Обаятельный внешний вид и прелестные одежки вызывают только самые добрые и положительные эмоции. Тело малютки выполнено из эластичного винила, приятного на ощупь, его так и тянет обнять и прижать к себе. У малыша нет звукового устройства, у него вставные не закрывающиеся глазки и рельефный кукольный паричок. Его можно купать, сажать, укладывать спать, переодевать.

Высота куклы: 30 см.

Куклы Весна производятся на российской фабрике из нетоксичных, безопасных для детей материалов. Они отличаются высоким качеством, проработанностью деталей и гармоничными пропорциями тела.

Игра с очаровательными малютками поможет развить мелкую моторику, а возможность менять костюмчики формирует эстетический вкус. Милая игрушка станет лучшим другом для девочки и научит ребенка доброте и заботе о близких.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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