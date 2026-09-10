Описание товара Настольная игра GaGa games Большая бродилка GG033

Перед вами классическая настольная игра, которую хотят все! Вы будете кидать кубики, передвигать фишки по полю и обгонять соперников на пути к финишу. Но не все так просто! Телепорты, специальные карты, хитрые приемчики соперников и постоянно меняющиеся правила ждут тех, кто решится отправиться в захватывающее и очень веселое путешествие по волшебной и безумной стране!

"Большая Бродилка" — игра для тех, кто устал от сложных правил и соскучился по любимому с детства развлечению. Она проста, как два кубика, и увлекательна, как путешествия во времени. Или как коробка шоколадных конфет: начнешь — и уже не остановиться.

Чуть больше об игре

Думаете, что бродилки с кубиком и полем годятся разве что для детей и начинающих "настольщиков"? "Эта Большая Бродилка" изменит ваше представление о жанре! В ней есть телепорты, гарпуны, лавки и прочие удивительные вещи, которые помогут не просто положиться на судьбу, бросая кости, но повлиять на исход всего путешествия.

Удачный бросок кубиков отправляет вас в телепорт. Вы вырываетесь на 10 клеток вперед. Теперь уже никому вас не догнать! Но не тут-то было: противник заглядывает в лавку Джо, и из-за одной-единственной карты ваш храбрый персонаж возвращается на 8 клеток назад. Так нечестно! Ну, держитесь...

Правил в игре нет (они вам и не понадобятся), зато есть настоящий свод законов, который ответит на все вопросы.

Выбирайте себе персонажа по душе — харизматичного песика или, например, вооруженную до зубов путешественницу — и отправляйтесь в путь!

Ваша задача — добраться до финиша и заполучить сокровища злобного джинна, выкинув на кубиках 6. По дороге придется полагаться на собственную удачу, подставлять соперников, воровать монеты — одним словом, быть настоящим искателем приключений.

В пути подстерегают как опасности и ловушки, так и необычайное везение. Коварные порталы, которые могут сэкономить время или отправить на полкарты назад. Проклятая шахта, которая может надолго задержать или подать победу на блюдечке. Карты Тадам, меняющие правила игры буквально на ходу.

Играть одинаково весело и в компании побольше, и даже вдвоем. А крутая мультяшная рисовка "Бродилки" — дело рук петербургского художника-комиксиста Владимира Лопатина. Веселые иллюстрации, полное отсутствие правил и азартная механика превращают "Большую Бродилку" в любимицу всех возрастов и поколений. Отличная игра, которая подойдет как для уютного семейного вечера, так и для веселой компании друзей.

В комплекте

Игровое поле

59 карт

90 жетонов монет

5 персонажей

5 подставок под персонажей

2 кубика

Свод законов