Противовес Sky-Watcher для монтировки EQ2, 3,56 кг
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Противовес
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Противовес
Особенности
Совместимость: монтировка EQ2 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 3,56 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, кг.
3.9
Описание товара Противовес Sky-Watcher для монтировки EQ2, 3,56 кг
Противовес Sky-Watcher для монтировки EQ2 – это удобный и легкий способ уравновесить оптическую трубу и максимально стабилизировать телескоп для проведения визуальных наблюдений и астрофотографии. Вес противовеса составляет 3,56 кг, для крепления к штанге используется классический стопорный винт-барашек. Обратите внимание: противовес – это дополнительная нагрузка на монтировку и треногу. Перед покупкой удостоверьтесь, что они выдержат общий вес оптической трубы и дополнительного оборудования (в том числе противовеса).
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Бренд
Тип товара
Противовес
Особенности
Совместимость: монтировка EQ2 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 3,56 кг
Страна производитель
Китай
Противовес Sky-Watcher для монтировки EQ2 – это удобный и легкий способ уравновесить оптическую трубу и максимально стабилизировать телескоп для проведения визуальных наблюдений и астрофотографии. Вес противовеса составляет 3,56 кг, для крепления к штанге используется классический стопорный винт-барашек. Обратите внимание: противовес – это дополнительная нагрузка на монтировку и треногу. Перед покупкой удостоверьтесь, что они выдержат общий вес оптической трубы и дополнительного оборудования (в том числе противовеса).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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