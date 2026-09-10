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Набор антабок Veber QD26 с креплением купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор антабок Veber QD26 с креплением

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Набор антабок Veber QD26 с креплением
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антабки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365850
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Антабки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
51

Описание товара Набор антабок Veber QD26 с креплением

Быстросъемные антабки под ремень шириной 1”, стальные петли выдерживают усилие на разрыв 100 кг. Для установки антабки на оружие, не имеющее для нее ответной части, необходимо сначала ввинтить крепление в приклад. Затем винтовую головку антабки нужно выкрутить до упора, надавить на нее и освободившуюся скобу развернуть на 90°. Далее следует вставить ось антабки в крепление на оружии, вернуть скобу на место и завернуть винтовую головку до упора. Антабки не подвержены коррозии, устойчивы к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Антабки
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные антабки под ремень шириной 1”, стальные петли выдерживают усилие на разрыв 100 кг. Для установки антабки на оружие, не имеющее для нее ответной части, необходимо сначала ввинтить крепление в приклад. Затем винтовую головку антабки нужно выкрутить до упора, надавить на нее и освободившуюся скобу развернуть на 90°. Далее следует вставить ось антабки в крепление на оружии, вернуть скобу на место и завернуть винтовую головку до упора. Антабки не подвержены коррозии, устойчивы к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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