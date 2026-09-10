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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник

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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365843
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х7
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник

Veber Black Russian 1-4х24 RG – классический прицел-загонник, обеспечивающий максимально возможное поле зрения для стрельбы навскидку по движущимся целям. Минимальное увеличение в пределах 1–1.1х позволяет целиться двумя глазами как при применении коллиматора. Изменяемая до 4х кратность дает возможность быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, использовать этот прицел для охоты с подхода и для спортивной стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Black Russian 1-4х24 RG – классический прицел-загонник, обеспечивающий максимально возможное поле зрения для стрельбы навскидку по движущимся целям. Минимальное увеличение в пределах 1–1.1х позволяет целиться двумя глазами как при применении коллиматора. Изменяемая до 4х кратность дает возможность быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, использовать этот прицел для охоты с подхода и для спортивной стрельбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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