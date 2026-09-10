Кулер для процессора Noctua NH-L12S
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L12S
Кулер для процессора Noctua NH-L12S является модулем активного охлаждения, предназначенным для отвода тепла от процессора. Высота башни составляет 70 мм. Отличительной особенностью данной модели является алюминиевый вентилятор NF-A12x15 диаметром 120 мм, обеспечивающий эффективное рассеивание мощности до 95 Вт за счет воздушного потока, сила которого достигает 55.44 CFM. Скорость вращения может меняться от 450 до 1850 об/мин и регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера. При максимальной производительности уровень шума не превышает 23.9 дБ. Кулер для процессора Noctua NH-L12S представляет собой конструкцию из медного основания, 4 тепловых трубок и алюминиевого радиатора. Данная модель отличается универсальностью установки и может использоваться вместе с широким спектром сокетов для процессоров Intel и AMD. Подключение осуществляется при помощи 4-pin коннектора. Кулер поставляется вместе набором креплений для сокетов, переходником, а также с термопастой и декоративной наклейкой.
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