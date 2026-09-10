Тёрка электрическая Kitfort КТ-1392
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электротерки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362959
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электротерки
Дополнительно
насадки насадка-терка мелкая, насадка-терка крупная, насадка для шинковки
Мощность
350 Вт
Особенности
1 м сетевой шнур, скорость вращения 1200-1400 об/мин
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х21
Вес, кг.
2
Описание товара Тёрка электрическая Kitfort КТ-1392
Измельчитель Kitfort КТ-1392 станет надежным помощником для быстрой терки и шинковки сыра, овощей, фруктов и различных продуктов. В комплекте поставляются 3 насадки из нержавеющей стали – мелкая и крупная терки, а также шинковка. Конструкция насадок обеспечивает безопасность для пользователя. Компоненты прибора легко снимаются и просто очищаются от остатков продуктов. Ножки на основании гарантируют надежную фиксацию прибора. Корпус электрического измельчителя Kitfort КТ-1392 выполнен из прочного пластика и оснащен эргономичной рукояткой.
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Бренд
Тип товара
Электротерки
Дополнительно
насадки насадка-терка мелкая, насадка-терка крупная, насадка для шинковки
Мощность
350 Вт
Особенности
1 м сетевой шнур, скорость вращения 1200-1400 об/мин
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Измельчитель Kitfort КТ-1392 станет надежным помощником для быстрой терки и шинковки сыра, овощей, фруктов и различных продуктов. В комплекте поставляются 3 насадки из нержавеющей стали – мелкая и крупная терки, а также шинковка. Конструкция насадок обеспечивает безопасность для пользователя. Компоненты прибора легко снимаются и просто очищаются от остатков продуктов. Ножки на основании гарантируют надежную фиксацию прибора. Корпус электрического измельчителя Kitfort КТ-1392 выполнен из прочного пластика и оснащен эргономичной рукояткой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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