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Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393

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Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 1
Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 2
Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 3
Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 4
Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электротерки
  • Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 1
  • Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 2
  • Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 3
  • Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 4
  • Электротерка Kitfort КТ-1393 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362958
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электротерки
Размеры в упаковке, см
31х21х19
Вес, кг.
2.67

Описание товара Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393

Измельчитель Kitfort КТ-1393 выполнен в черном корпусе в сочетании пластика и металла, что обеспечивает его устойчивость к внешним факторам и позволяет служить очень долго. Обладая мощностью 350 Вт, прибор предназначен для шинковки и терки различных продуктов ? фруктов, овощей, сыра, колбасы и других продуктов в домашних условиях. Такой аппарат позволяет справляться с приготовлением пищи на порядок быстрее, в чем кроется его основное преимущество. Kitfort КТ-1393 работает в одном скоростном режиме. Безопасная конструкция измельчителя исключает риск получения травм в процессе шинковки, что обеспечивает его безопасность. В комплекте предусмотрена насадка для шинковки и дополнительно используется вставка, позволяющая нарезать соломкой. Для включения достаточно нажать кнопку на корпусе. Безопасность эксплуатации обусловлена тем, что для проталкивания продукта используется специальное приспособление ? толкатель. Продукт при проталкивании нарезается ножом, который вращается на высокой скорости.

Отзывы о товаре Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электротерки
Описание
Измельчитель Kitfort КТ-1393 выполнен в черном корпусе в сочетании пластика и металла, что обеспечивает его устойчивость к внешним факторам и позволяет служить очень долго. Обладая мощностью 350 Вт, прибор предназначен для шинковки и терки различных продуктов ? фруктов, овощей, сыра, колбасы и других продуктов в домашних условиях. Такой аппарат позволяет справляться с приготовлением пищи на порядок быстрее, в чем кроется его основное преимущество. Kitfort КТ-1393 работает в одном скоростном режиме. Безопасная конструкция измельчителя исключает риск получения травм в процессе шинковки, что обеспечивает его безопасность. В комплекте предусмотрена насадка для шинковки и дополнительно используется вставка, позволяющая нарезать соломкой. Для включения достаточно нажать кнопку на корпусе. Безопасность эксплуатации обусловлена тем, что для проталкивания продукта используется специальное приспособление ? толкатель. Продукт при проталкивании нарезается ножом, который вращается на высокой скорости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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