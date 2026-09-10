Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393
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Характеристики
Описание товара Тёрка электрическая Kitfort КТ-1393
Измельчитель Kitfort КТ-1393 выполнен в черном корпусе в сочетании пластика и металла, что обеспечивает его устойчивость к внешним факторам и позволяет служить очень долго. Обладая мощностью 350 Вт, прибор предназначен для шинковки и терки различных продуктов ? фруктов, овощей, сыра, колбасы и других продуктов в домашних условиях. Такой аппарат позволяет справляться с приготовлением пищи на порядок быстрее, в чем кроется его основное преимущество. Kitfort КТ-1393 работает в одном скоростном режиме. Безопасная конструкция измельчителя исключает риск получения травм в процессе шинковки, что обеспечивает его безопасность. В комплекте предусмотрена насадка для шинковки и дополнительно используется вставка, позволяющая нарезать соломкой. Для включения достаточно нажать кнопку на корпусе. Безопасность эксплуатации обусловлена тем, что для проталкивания продукта используется специальное приспособление ? толкатель. Продукт при проталкивании нарезается ножом, который вращается на высокой скорости.
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