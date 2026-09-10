Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362493
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Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный
Чехол Lowepro Hardside CS 20 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 20 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. Комплект включает в себя плечевой ремень для дополнительного способа переноски. Также на внутренней стороне есть петля для крепления чехла на поясном ремне.
Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный
Чехол Lowepro Hardside CS 20 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 20 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. Комплект включает в себя плечевой ремень для дополнительного способа переноски. Также на внутренней стороне есть петля для крепления чехла на поясном ремне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный