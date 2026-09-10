Сумка для фотоаппарата LowePro Vail 10 оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362411
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
кистевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
12x8x2.8
Материал
неопрен
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
200
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Vail 10 оранжевый
Новый чехол сконструирован из прочного, но при этом мягкого неопрена. Внутренняя подкладка так же сделана из мягкого материала для защиты жидкокристаллического монитора от пыли и царапин, а так же служит дополнительной защитой от ударов. Чехол имеет клипсовый замок для крепления к ремешку камеры или ремешку сумки, чтобы оперативно достать камеру и не упустить идеальный снимок.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
кистевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
12x8x2.8
Материал
неопрен
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Новый чехол сконструирован из прочного, но при этом мягкого неопрена. Внутренняя подкладка так же сделана из мягкого материала для защиты жидкокристаллического монитора от пыли и царапин, а так же служит дополнительной защитой от ударов. Чехол имеет клипсовый замок для крепления к ремешку камеры или ремешку сумки, чтобы оперативно достать камеру и не упустить идеальный снимок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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