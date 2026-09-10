Описание товара Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный

Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW с круглой светодиодной матрицей с мощностью 120 Вт, цветовой температурой 5600 К, плавным регулированием мощности 10–100%. Применяется в студийной коммерческой фото- и видеосъемке в качестве источника основного, заполняющего или контрового света. Подходит для использования с небольшими и среднеразмерными светоформирующими насадками с байонетом типа Bowens. Небольшая по площади COB LED-матрица ?40 мм обеспечивает мощный световой поток с высоким уровнем цветопередачи (CRI> 95) и цветовой температурой 5600 К. Формирует равномерное круглое световое пятно. Осветитель LED COB120 BW совместим со всеми небольшими и средними светоформирующими насадками с байонетом Bowens — софтбоксами, шторками, рефлекторами, конусами. Насадка фиксируется в байонете легким поворотом по часовой стрелке и освобождается при помощи кнопки-фиксатора и поворота против часовой стрелки. С тыльной стороны осветителя находится панель управления с минимальным количеством регуляторов — тумблером питания и диммером. Вращение диммера-регулятора изменяет мощность светового потока в диапазоне от 10% до 100% с шагом 1%. Диммер так же является кнопкой переключения и регулятором настройки каналов. На большом цифровом монохромном ЖК-дисплее размером 45х35 мм отображаются белые символы на голубом фоне — номер канала и процентное значение мощности. Осветитель комплектуется универсальным пультом дистанционного управления, работающим на частоте 2.4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет синхронно изменять мощность светового потока нескольких осветителей. Если на пульте установить канал «00», можно добавить или убавить мощность всех осветителей, независимо от установленного на них канала и мощности. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт подходит для осветителей серии Studio LED COB и FlatLight. Питается от двух батареек ААА (в комплект не входят). Прочный металлический корпус осветителя с пластиковым кожухом и двойной перфорацией закрывает электронные элементы управления и встроенный вентилятор. Благодаря малошумной работе вентилятора, осветитель можно использовать во время длительной видеосъемки — он не будет перегреваться и мешать предварительной записи звука. Корпус оборудован удобной рукояткой и кронштейном со ступенчатой регулировкой угла наклона осветителя с последующей фиксацией. Кронштейн крепится на стойку (в комплект не входит) со стандартным адептером-шпиготом 5/8” и фиксируется винтом. В кронштейне предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором. Сетевой кабель питания с длиной шнура 4.5 м крепится в нижней правой части корпуса осветителя.