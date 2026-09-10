Top.Mail.Ru
Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 1
Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 2
Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 1
  • Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 2
  • Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361938
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Высота, см
8.2
Ширина, см
3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х1
Вес, г.
300

Описание товара Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный

Рамка-держатель GripTight ONE Mount черный. Совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.

Отзывы о товаре Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Высота, см
8.2
Ширина, см
3.4
Страна производитель
Китай
Описание
Рамка-держатель GripTight ONE Mount черный. Совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Joby GripTight ONE Mount, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...