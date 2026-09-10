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Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658)

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Площадка Giotto&#039;s G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658) - фото 1
Площадка Giotto&#039;s G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка Giotto&#039;s G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658) - фото 1
  • Площадка Giotto&#039;s G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361360
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Характеристики

Бренд
Giotto's
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658)

Быстросъемная скользящая площадка MH648 позволяет быстро установить или снять камеру со штатива или головы. Благодаря этому фотограф может держать фотоаппарат на штативе только во время работы и без труда с ним перемещаться, легко сняв его со штатива, когда ему это необходимо. Кроме этого площадка становится весьма удобным аксессуаром, если в съемке участвуют несколько камер, - фотограф может закрепить на каждом фотоаппарате отдельную площадку и без особых усилий, быстро менять их. На модели MH648 имеется шкала, фиксирующий штырь, который гарантирует безопасность оборудования во время работы, и вращающееся кольцо для фиксации положения винта крепления камеры. Специально разработанные убирающиеся упоры предохраняют камеру от скольжения при вертикальной съемке и могут быть убраны, когда в них нет необходимости. Существует возможность смещения данной площадки вперед и назад, за счет чего фотограф может, не снимая камеру, выбрать удобный ракурс при съемке. Покрытие из пробковой резины обеспечивает надежную фиксацию камеры на площадке, исключая возможность скольжения.

Отзывы о товаре Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658)




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Характеристики
Бренд
Giotto's
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемная скользящая площадка MH648 позволяет быстро установить или снять камеру со штатива или головы. Благодаря этому фотограф может держать фотоаппарат на штативе только во время работы и без труда с ним перемещаться, легко сняв его со штатива, когда ему это необходимо. Кроме этого площадка становится весьма удобным аксессуаром, если в съемке участвуют несколько камер, - фотограф может закрепить на каждом фотоаппарате отдельную площадку и без особых усилий, быстро менять их. На модели MH648 имеется шкала, фиксирующий штырь, который гарантирует безопасность оборудования во время работы, и вращающееся кольцо для фиксации положения винта крепления камеры. Специально разработанные убирающиеся упоры предохраняют камеру от скольжения при вертикальной съемке и могут быть убраны, когда в них нет необходимости. Существует возможность смещения данной площадки вперед и назад, за счет чего фотограф может, не снимая камеру, выбрать удобный ракурс при съемке. Покрытие из пробковой резины обеспечивает надежную фиксацию камеры на площадке, исключая возможность скольжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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