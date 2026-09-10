Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658)
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Характеристики
Описание товара Площадка Giotto's G-MH648 90мм (для адаптера G-MH658)
Быстросъемная скользящая площадка MH648 позволяет быстро установить или снять камеру со штатива или головы. Благодаря этому фотограф может держать фотоаппарат на штативе только во время работы и без труда с ним перемещаться, легко сняв его со штатива, когда ему это необходимо. Кроме этого площадка становится весьма удобным аксессуаром, если в съемке участвуют несколько камер, - фотограф может закрепить на каждом фотоаппарате отдельную площадку и без особых усилий, быстро менять их. На модели MH648 имеется шкала, фиксирующий штырь, который гарантирует безопасность оборудования во время работы, и вращающееся кольцо для фиксации положения винта крепления камеры. Специально разработанные убирающиеся упоры предохраняют камеру от скольжения при вертикальной съемке и могут быть убраны, когда в них нет необходимости. Существует возможность смещения данной площадки вперед и назад, за счет чего фотограф может, не снимая камеру, выбрать удобный ракурс при съемке. Покрытие из пробковой резины обеспечивает надежную фиксацию камеры на площадке, исключая возможность скольжения.
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