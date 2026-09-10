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Бленда Flama резиновая ф 58 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бленда Flama резиновая ф 58 mm

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Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 1
Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 2
Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бленда
  • Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 1
  • Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 2
  • Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361276
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
58
Материал
резина
Совместимость
универсальная
Форма
цилиндрическая, конусовидная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Бленда Flama резиновая ф 58 mm

Бленда способна защитить линзы от нежелательных отпечатков пальцев или повреждения передней линзы объектива. на уберегает от случайных прикосновений и царапин, т.к. при использовании бленды надо очень постараться, чтобы достать до передней линзы.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
58
Материал
резина
Совместимость
универсальная
Форма
цилиндрическая, конусовидная
Страна производитель
Китай
Описание
Бленда способна защитить линзы от нежелательных отпечатков пальцев или повреждения передней линзы объектива. на уберегает от случайных прикосновений и царапин, т.к. при использовании бленды надо очень постараться, чтобы достать до передней линзы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бленда Flama резиновая ф 58 mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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