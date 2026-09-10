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Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S

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Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
  • Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S - фото 1
  • Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S - фото 2
  • Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361202
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
10х14х6
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S

Чехол Flama FL-CVA-S является очень легкой и компактной защитой камеры в путешествиях, во время активного отдыха на природе, при транспортировке и хранении техники. Водонепроницаемый, эластичный материал неопрен полностью повторяет форму камеры, плотно облегает и надежно защищает камеру с объективом от ударов, влаги и пыли.

Отзывы о товаре Чехол Flama FL-CVA-S для фотокамер (STANDARD), S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
10х14х6
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Flama FL-CVA-S является очень легкой и компактной защитой камеры в путешествиях, во время активного отдыха на природе, при транспортировке и хранении техники. Водонепроницаемый, эластичный материал неопрен полностью повторяет форму камеры, плотно облегает и надежно защищает камеру с объективом от ударов, влаги и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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